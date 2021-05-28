США на Ближнем Востоке. Чем подход Байдена будет отличаться от политики Трампа?

Десятилетиями США были глубоко вовлечены в ближневосточные процессы, зачинали там войны, реализовывали бизнес-интересы, помогали союзникам. Однако в последние годы Вашингтон стремится сократить свою роль в регионе, передав решение наиболее важных вопросов местным игрокам. Разбираемся, почему Америка теряет интерес к Ближнему Востоку, каким видит его будущее и как администрация Байдена намерена действовать в одной из самых неспокойных частей мира.

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Незадолго до своего поражения на выборах бывший президент США Дональд Трамп хвастался тем, что его администрации удалось добиться беспрецедентных успехов на Ближнем Востоке. Особенно республиканец гордился своей работой на израильском направлении, где его команда продавливала "сделку века" — американский план по достижению мира между Израилем и Палестиной, а также "Авраамские соглашения" — нормализацию отношений между Израилем и рядом арабских стран. Всего через пять месяцев после ухода Трампа из Белого дома на Ближнем Востоке разгорелся очередной конфликт. И его эпицентром стал именно Израиль, которому прежняя администрация уделяла приоритетное внимание. Сам экс-лидер, комментируя эти события, обвинил во всем нынешнего президента США Джо Байдена. По его словам, демократ проявил "слабость", которая и привела к атакам ХАМАС. "Когда я был у власти, <...> противники Израиля знали, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Израиля и что в случае нападения на Израиль будет быстрое возмездие", — заявил он. Однако факт того, что конфликт случился вскоре после реализации "прорывной" политики Трампа, заставляет задуматься, а не была ли стратегия экс-президента лишь попыткой замести проблемы под ковер. Как бы там ни было, но продолжать незаконченное республиканцем предстоит Байдену. Сохранить хрупкий мир Если палестино-израильское столкновение 2014 года продолжалось почти два месяца, то последний конфликт прекратился уже через 11 дней. Судя по всему, важную роль в этом сыграл именно президент Байден. Согласно сообщениям СМИ, за время обострения он шесть раз звонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и убеждал его остановить боевые действия.

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Как отмечают источники CNN, во время одного из таких разговоров Байден не скрывал раздражения и придерживался "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок. При этом в публичных заявлениях Вашингтон полностью выступал на стороне Израиля и признавал его право отвечать на обстрелы. Лишь за несколько дней до перемирия Байден открыто высказался за прекращение огня. Призыв сработал, и стороны пошли на деэскалацию. Однако теперь Вашингтону необходимо найти способ обеспечить долгосрочное соблюдение хрупкого мира. Тем более что волнения в Восточном Иерусалиме, с которых и начались боевые действия, не прекращаются до сих пор. Для того чтобы не допустить нового витка конфликта, на Ближний Восток отправился госсекретарь США Энтони Блинкен. В рамках своего турне глава американской дипломатии встретился со всеми вовлеченными в конфликт сторонами, посетив Израиль, Палестину, Иорданию и Египет. Несмотря на символичность поездки, никаких принципиально новых заявлений от Блинкена не прозвучало. Он все также выражал поддержку Израилю, осуждал ХАМАС, призывал к решению конфликта на основе создания двух государств, а также благодарил Египет и Иорданию за посреднические усилия. Пожалуй, главный результат поездки Блинкена — новость о помощи США пострадавшему от бомбежек сектору Газа. На эти цели госсекретарь намерен запросить у Конгресса $75 млн. Дипломат также сообщил, что Соединенные Штаты вновь откроют свое консульство в Иерусалиме после того, как администрация Трампа закрыла его в 2019 году. По существу, это дипучреждение играло роль американского посольства в Палестине. "Мы будем работать над тем, чтобы ХАМАС не извлек выгоду из наших усилий по восстановлению", — отметил глава Госдепа. Новые вызовы старых проблем Устремления администрации Байдена на Ближнем Востоке в целом не слишком отличаются от устремлений Трампа. Разница может быть только в деталях. В конечном итоге Америка хотела бы дистанцироваться от неспокойного региона. Тем более что развитые страны все чаще говорят о "зеленом" развороте, а значит, уже не так остро нуждаются в ближневосточной нефти. Тот же Байден наверняка бы предпочел заниматься Китаем и проблемами изменения климата, а не разнимать дерущихся израильтян и палестинцев. Однако не обращать внимания на волну насилия американский президент не может, а потому вынужден в очередной раз откладывать дела и решать конфликт, который длится уже десятилетия.

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Для США эта эскалация стала неуместной еще и потому, что Вашингтон находится в разгаре переговоров с Ираном. Консультации по вопросу о возобновлении ядерной сделки проходят в Вене с начала апреля. Это еще один чувствительный вопрос, требующий личного участия американского лидера. Здесь Байдену важно учитывать интересы своих ключевых региональных союзников — Израиля и Саудовской Аравии. Именно от этого будет зависеть дальнейшая расстановка сил на Ближнем Востоке. "По мнению нынешнего президента, Иран должен быть выведен из тени, поскольку только так ключевые державы региона (помимо Ирана это Израиль, Египет, Турция и Саудовская Аравия) могут создать органический баланс сил, что обеспечит стабильность и с минимальными рисками уменьшит вовлеченность Америки", — пишет в своей колонке для итальянского Института Аспена Джон Халсман, американский эксперт по внешней политике. В свое время Трамп пытался искусственно создать альянс Израиля и арабских стран для сдерживания Тегерана. Администрация Байдена не поддерживает эту стратегию и ищет более уравновешенный подход. В целом для этого есть предпосылки. Одним из примеров того являются неформальные переговоры, которые, согласно данным СМИ, ведут непримиримые Иран и Саудовская Аравия. В этих условиях конфликт Израиля и Палестины случился очень не вовремя. Так как противостояние этих двух народов — больная тема для всех региональных игроков, некоторые эксперты считают 11-дневную войну Израиля с ХАМАС попыткой Биньямина Нетаньяху разрешить свои внутриполитические проблемы. На этом фоне неудивительно, что Байден первое время публично дистанцировался от этих событий, а в частных разговорах с израильским премьером использовал "беспристрастные и откровенные" формулировки. Однако далеко не факт, что Нетаньяху ввязался в конфликт с ХАМАС из-за личных побуждений. На фоне возможного ослабления иранских санкций и ухода американских войск с Ближнего Востока, может быть, израильский премьер просто не хочет отпускать США? Дальнейшие перспективы Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов отмечает, что, в отличие от Трампа, нынешняя администрация не готова полностью поддерживать Израиль и будет требовать от него большего учета интересов палестинцев.

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