CNN: Байден в разговоре с Нетаньяху оказывал на него давление, требуя достичь перемирия

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием, чтобы власти еврейского государства согласились на перемирие с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, глава американской администрации впервые обозначил израильскому премьеру временные рамки для установления перемирия. Источники CNN отмечают, что Байден не скрывал раздражения и придерживался в разговоре более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее. В минувшую среду пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден ждет от Нетаньяху в тот же день существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

В четверг канцелярия израильского премьера подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.