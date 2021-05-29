Кремль выступает против эмоциональных расследований по ситуации с рейсом Ryanair

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва выступает против множественных эмоциональных расследований по инциденту с самолетом Ryanair и является сторонником серьезного подхода, основанного на международном праве. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы как были, так и есть против этих множественных расследований, скорее эмоциональных, чем субстантивных. Мы являемся сторонниками серьезного подхода, основанного на международном праве в сфере международных авиаперевозок", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что не располагает информацией, задавал ли глава российского государства Владимир Путин дополнительные вопросы по инциденту своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Так Песков ответил на вопросы, устроила ли Путина предоставленная белорусским лидером информация, солидарен ли он с действиями Минска в отношении самолета и считает ли такие меры правомочными.

Ложное минирование

Ситуация с письмом из Швейцарии о ложном минировании самолета Ryanair находится в компетенции спецслужб, заявил Песков.

"Я не могу ответить на этот вопрос. Речь идет об угрозе террористического акта, об угрозе взрыва, этот вопрос находится в компетенции специальных служб. Здесь я не могу быть более детальным", - сказал он.

На вопрос, будут ли российские спецслужбы проводить расследование в связи с этим письмом, Песков сказал: "Я не могу ответить".

В среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Позднее швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил ТАСС, что сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено уже после его разворота в сторону Белоруссии. По данным компании, "26 мая произошла утечка в прессу копии сообщения по электронной почте, это электронное сообщение было получено не от компании Proton, и ввиду шифрования, применяемого ProtonMail, не было возможности проверить содержание этого сообщения".

Тем не менее, добавили в компании, "это сообщение было отправлено после того, как самолет был перенаправлен". Как утверждает интернет-провайдер, в ProtonMail "не видели внушающих доверие свидетельств" того, что изложенная белорусскими властями версия событий, касающихся рейса Ryanair, достоверна.