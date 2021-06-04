Путин назвал абсурдными политические запреты в мире на доступ к вакцинам от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты в мире на доступ к надежным вакцинам от коронавируса.

"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политические мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", - сказал президент РФ, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению главы государства, в текущей ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. "Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся", - заявил он.