Встреча Владимира Путина с руководителями международных информагентств. Полный текст

Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи пообщался с представителями мировых информационных агентств. Мероприятие, организованное агентством ТАСС, прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС публикует стенограмму встречи.



В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Очень рад вас всех приветствовать.

Наши встречи в рамках Петербургского международного экономического форума стали регулярными. Они всегда завершают, во всяком случае для меня, день работы на Петербургском форуме: уже как бы на десерт, на сладкое, самое интересное начинается на наших встречах с вами. Надеюсь, так будет и в этот раз. Я вас всех приветствую.

Хочу передать слово нашему модератору без всяких длинных вступительных слов. Мне кажется, будет полезнее и интереснее, если мы перейдём прямо к живой дискуссии.

Сергей Владимирович, пожалуйста.

С.Михайлов: Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович! Приветствую вас, коллеги, дамы и господа! Добрый день, вечер, кому-то – доброй ночи и даже доброго утра!

Хочу поблагодарить вас всех за то, что вы откликнулись на приглашение ТАСС. Пропустить такой разговор второй год подряд было бы непростительно: в прошлом году мы сделали паузу.

Нас сегодня 16 человек, Владимир Владимирович, – руководители ведущих новостных агентств мира. Рядом со многими из вас в ваших странах в этот раз работают зарубежные корреспонденты ТАСС, они всегда готовы помочь, если что.

Безусловно, главный минус формата нашей сегодняшней встречи – невозможность в этом году воочию увидеть удивительный и гостеприимный Санкт-Петербург. Нам вдвойне жаль не встречать вас в этом году – надеюсь, как исключение, – в городе на Неве, поскольку в этот раз с нами сразу девять новых участников нашей встречи. По ходу разговора я, безусловно, как обычно, представлю и наших старых знакомых, и наших новых участников встречи.

Разброс времени от Токио до Нью-Йорка, наверное, тоже одна из проблем – может быть, не проблем, но факторов этой нашей встречи. Мы её, безусловно, учтём и дадим слово тем, у кого уже приближается утро или уже наступило.

Кратко по порядку встречи. Просьба сначала подготовить по одному самому важному, самому главному для вас вопросу. Вторые и третьи вопросы мы зададим, если у нас останется и хватит времени. Я уверен, что диалог наш будет полезным и откровенным, как и все предыдущие семь встреч.

Конечно, этот и прошлый год для всех особенный и печальный. Мир столкнулся с последствиями COVID-19, люди скорбят об унесённых жизнях родных, близких, соотечественников, страны несут громадные экономические потери. Это глобальная, планетарного масштаба катастрофа, которая изменила и продолжает менять мир.

Хочу поблагодарить многих из здесь сидящих коллег за то, что они поддержали инициативу ТАСС о проведении нашего фотоконкурса News Photo Award, который в этом году мы полностью посвятили ковиду. Мы так и назвали его – Overcoming COVID – «Преодолевая ковид». На конкурс поступило около четырёх тысяч снимков из 84 стран мира. Напомню, что обладателем Гран-при стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Брайс Лоренцо Куто.

Владимир Владимирович, ТАСС, как обычно, изучил основные темы и, безусловно, тема ковида 2020–2021 года, что происходило во всём мире, является главной, она не сходит с экранов и главная медийная тема. Поэтому первый вопрос, который все коллеги делегировали мне задать: как Россия выходит из пандемии? Какова Ваша оценка её причин и последствий для земного шара?

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