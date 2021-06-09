Лавров заявил, что Россия видит самостоятельную ценность в каждом международном партнере

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва ценит каждого международного партнера в двусторонних вопросах и на треках международного взаимодействия и выступает за широкое сотрудничество со всеми странами на принципах взаимного уважения, равноправия и поиска баланса интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду на форуме "Примаковские чтения".

"Мы выступаем за сотрудничество со всеми - еще раз подчеркну - на основе взаимного уважения, равноправия, поиска баланса интересов. И мы видим самостоятельную ценность в каждом международном партнере - и в двусторонних делах, и в многосторонних сферах", - сказал он.

Глава дипведомства подчеркнул, что Россия дорожит "дружбой со всеми, кто отвечает взаимностью и кто готов искать честные договоренности, а не пытаться работать ультиматумами и односторонними требованиями". "Сейчас вопросы, которые мы готовы обсуждать, охватывают практически все актуальные сферы человеческой жизни - безопасность, торговля, охрана окружающей среды, климат, цифровая трансформация, искусственный интеллект и много другое", - добавил Лавров.