Песков: Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита в Женеве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов к любому формату общения с прессой по итогам саммита РФ - США в Женеве. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США надеется на совместную пресс-конференцию Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита в Женеве 16 июня.

"Президент Путин открыт к любому варианту - с и без совместной пресс-конференции. Сам президент в любом случае намерен пообщаться с кремлевским пулом", - сказал Песков.

Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в пятницу, что президент Байден после встречи 16 июня с Путиным в Женеве будет готов ответить на вопросы журналистов, формат общения с прессой пока не определен. На уточняющий вопрос, планируется ли пресс-конференция, на которой выступят и Байден, и Путин, представитель Белого дома ответила: "В данный момент я не знаю, каким будет формат". Псаки заверила, что Байден "будет доступен" для общения с журналистами, и отметила, что надеется, что "российские коллеги сделают так, что президент Путин также будет доступен для всех вас".

Как сообщили ранее Кремль и Белый дом, встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По свидетельству пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.