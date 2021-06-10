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В Думу внесли проект постановления о прекращении депутатских полномочий Ларисы Шойгу

Лариса Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту
Лариса Шойгу Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Лариса Шойгу
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Ларисы Шойгу, о смерти которой стало известно в четверг. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

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Биография Ларисы Шойгу
Биография Ларисы Шойгу

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Шойгу Ларисы Кужугетовны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 10 июня 2021 года в связи с ее смертью", - отмечается в проекте. Шойгу занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Депутаты предлагают рассмотреть документ на пленарном заседании во вторник, 15 июня.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил ранее на своей странице в Facebook ​​​​​​глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Как сказал источник из близкого окружения Шойгу, она ушла из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Теги
РоссияШойгу, Лариса Кужугетовна
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