Экс-шеф протокола Кремля сравнил саммиты с США 1985 и 2021 годов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сам факт встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет прорывом, как и советско-американский саммит в этом же городе в 1985 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

Он отметил схожую тональность в отношениях Москвы и Вашингтона сегодня и в преддверии женевского саммита 1985 года, когда впервые встретились Горбачев и президент США Рональд Рейган.

"Это две очень зеркальные встречи [в 1985 и 2021 годах], если внимательно посмотреть. К 1985 году мы шесть лет не встречались на высшем уровне, последняя встреча была в Вене у Леонида Ильича Брежнева с Джимми Картером. Тоже отношения были о-го-го какие! Может быть, даже и пострашней, чем сейчас. Слава богу, тогда не было интернета и не было "очень грамотных" "политологов", которые не знаю откуда взялись в последнее время", - заметил собеседник агентства.

Экс-глава президентского протокола обратил внимание на различия в ситуациях вокруг саммитов сейчас и 36 лет назад. "Американская пресса, конечно, поддавала всякие карикатурные вещи и на Рейгана, и на Михаила Сергеевича, но у нас не было принято это. Такими оскорбительными вещами мы не занимались", - сказал Шевченко.

По его словам, "настрой был на то, что надо встречаться, надо в разговоре находить общие позиции", несмотря на очень сложные отношения между странами. "Империей зла мы были для американцев. Но не было такого раздувания на каждом шагу от каждого так называемого политолога", - подчеркнул экс-глава кремлевского протокола.

Шевченко также дал оценку скандальному высказыванию президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. "С моей точки зрения - это невоспитанность, дворовый разговор", - сказал собеседник агентства.

Главные ожидания

"Мои самые главные ожидания [от предстоящего 16 июня саммита], чтобы произошел разговор - между делегациями и тет-а-тет, чтобы и один, и второй президенты услышали и поняли друг друга в самом главном: нельзя ставить мир на грань катастрофы", - сказал Шевченко, еще раз отметив, что перед Женевой-1985 была схожая ситуация в отношениях двух стран.

По мнению экс-шефа кремлевского протокола, "победным, прорывным будет уже то, что встреча состоялась". "Думаю, что и американцы к этому отнесутся нормально, и наша сторона, если не будет опять "политологов", которые будут рассуждать: "не так сказал", "не так подал", "не в том галстуке", - добавил он.

Шевченко счел разумным подход Москвы не ждать от предстоящей встречи в Женеве чего-то большего, так как всегда остается фактор непредсказуемости. "Что, от первой встречи нужно сразу ждать аплодисментов, ура-ура? Как Дума вставала и аплодировала, когда [предыдущего главу Белого дома Дональда] Трампа избрали президентом? Это был позор на весь мир", - заметил экс-глава президентского протокола.

"Владимир Владимирович [Путин] готов, он отличный переговорщик, он очень хорошо держит любую тему, он знает прекрасно все", - продолжил собеседник агентства. Шевченко отметил и богатый опыт Байдена, который "более 50 лет находится в политике". "Он политик, не прямой дипломат, но человек, который провел массу встреч и массу переговоров, переговорщик. Он довольно подготовленный человек", - отметил Шевченко.

На языке переговоров

Несмотря на знание Путиным английского языка, едва ли лидеры на встрече в Женеве 16 июня будут общаться без переводчиков даже за закрытыми дверями, считает Шевченко. "В нашей традиции, которая была заложена еще со времен создания Советского Союза - и Максим Максимович Литвинов (нарком по иностранным делам СССР в 1930-1939 годах), и особенно Громыко Андрей Андреевич (министр иностранных дел СССР в 1957-1985 годах) знали блестяще английский язык, но в переговорном процессе никогда не говорили без переводчика", - напомнил он.

"Да, если будет прогулка, то спросить [на языке собеседника], как жена, как дети - это допустимый вариант", - сказал экс-шеф президентского протокола. Но на переговорах "интерпретация без переводчиков очень опасна", подчеркнул он. "Ведь мы не знаем, что заявит один, что заявит другой, а там все записывается. И если даже какая-то ошибка, какая-то оговорка, всегда можно сказать: извините, перевод был неправильный", - пояснил Шевченко. Он добавил, что сейчас "мир меняется, теперь все знают язык, но только забывают о том, что у каждого языка есть свои тонкости".

Встречи Горбачева и Рейгана

Встречи Горбачева и Рейгана состоялись 19-21 ноября 1985 года в Женеве и 11-12 октября 1986 года в Рейкьявике. Им предшествовал очередной период охлаждения отношений после ввода советских войск в Афганистан (1979). По итогам переговоров в Женеве стороны признали, что ядерная война недопустима и обещали не стремиться к военному превосходству друг над другом, а встреча в Рейкьявике стала важнейшим этапом в диалоге о ликвидации ракет средней дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений. Считается, что в Рейкьявике был сделан первый шаг на пути к окончанию холодной войны.

Владимир Шевченко с 1985 года работал в секторе по обслуживанию делегаций высшего уровня, в 1990 году создал и возглавил службу протокола президента СССР, с 1992 по 2000 год руководил Управлением протокола президента РФ, а затем еще 11 лет работал советником главы российского государства.