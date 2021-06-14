Путин заявил, что для существования движения Black Lives Matter в США есть основания

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что для существования в США движения Black Lives Matter есть "определенные основания", но при этом не может оправдать "экстремальное" поведение его участников.

"Я удивлен, что нас еще не обвинили в провоцировании движения Black Lives Matter", - сказал он, комментируя утверждения о причастности России к кибератакам в США, в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.

На вопрос о том, как он относится к этому движению, Путин ответил: "Для него есть определенные основания". "Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за их права", - напомнил президент России, отметив, что при этом он не может оправдать "экстремальное" поведение участников движения.

Движение Black Lives Matter принимало активное участие в массовых акциях протеста, которые начались в США в мае 2020 года после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте удушающий прием, вскоре после этого Флойд умер в больнице. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле 2021 года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. Приговор экс-полицейскому, как ожидается, огласят позднее.