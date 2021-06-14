Путин: США ловят и сажают в тюрьмы граждан РФ в нарушение всех норм международного права

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты в последние годы ввели практику "отлавливать граждан России" в третьих странах и сажать их в тюрьмы в нарушение всех норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединенных Штатов Америки, то это несопоставимое количество. США в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму", - сказал он.

По словам Путина, есть "целый список" российских граждан, находящихся в тюрьмах США, которых Москва хочет вернуть. "Вот я сейчас назвал - летчик у нас там [Константин] Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания. Вот на коронавирус вашего гражданина вы обратили внимание, а болезни нашего гражданина никто об этом не вспоминает", - подчеркнул президент.

Обмен заключенными

Путин заявил, что готов обсудить на переговорах с президентом США Джо Байденом обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном, хотя администрация Белого дома "вопрос так не ставила".

"Что касается возможных переговоров на этот счет пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста. Но, правда, американская администрация вроде вопрос так не ставила, но мы готовы и к этому, поговорить на эту тему", - сказал президент в интервью Эн-би-си, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Российский лидер добавил, что считает целесообразным обсуждение этих вопросов между Москвой и Вашингтоном. "Есть вопросы, как вы правильно сказали, <...> гуманитарного характера. Ну почему не обсудить это? Касается здоровья и жизни конкретного человека, их семей. Конечно", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что "еще лучше было бы" обсудить с Байденом возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. "Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить", - указал Путин.

Российский лидер напомнил о ситуации с американцем Тревором Ридом, который был приговорен к 9 годам колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья). "Ваш парень, морпех, просто пьяница и хулиган. Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле", - пояснил он.

Также президент выразил недоумение тем, что, по словам интервьюера, семье Рида больно слышать, что тот "хулиган". "Он напился водки, драку устроил, подрался с полицейскими. Что здесь обидного-то? Ну бывает так в жизни, ничего такого страшного здесь нет. Ну что, и с нашими мужиками бывает: водки махнут себе да в драку. Что такого-то? Ну нарушил закон, посадили в тюрьму его. А у вас бы, если он подрался с полицейскими, его бы просто застрелили на месте, вот и дело с концом, не так ли?", - сказал Путин.

"У нас летчик [Константин] Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже. Там тоже вроде чисто уголовные дела. Надо поговорить. Но не разговариваем же на эту тему. Может, представится возможность. Если американская сторона готова пообсуждать эту тему, мы готовы, пожалуйста", - отметил российский лидер.

7 сентября 2011 года летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.