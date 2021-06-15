Песков: не стоит говорить о конкретике по обмену заключенными между РФ и США до саммита

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вопрос возможного обмена заключенными РФ и США рано поднимать до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"До того, как эта тема будет затрагиваться, если она будет затрагиваться, двумя президентами в Женеве, вряд ли стоит что-то говорить по конкретике", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американца Пола Уилана, Песков указал, что на данный момент "совершенно неуместно рассуждать" об этом. "Вы знаете, что в своем интервью NBC в целом президент [России Владимир Путин] допустил такую возможность, но это должны обсудить два президента", - добавил пресс-секретарь.

Ранее Путин в интервью NBC заявил, что готов обсудить на переговорах с президентом США Джо Байденом обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. По информации пресс-службы российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. Это будет первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США.