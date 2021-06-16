Песков заявил, что у России много вопросов к США по двусторонним отношениям

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Вопросы двусторонних отношений будут в числе тем, которые лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затронут в среду на переговорах в Женеве. У Москвы много вопросов к Вашингтону в этой сфере, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

"Что касается тем, то, конечно, [лидеры обсудят в том числе] двусторонние отношения. У нас много вопросов к американцам по двусторонним отношениям", - заметил он.

Также президенты обсудят на встрече вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. "Это взаимодействие в региональных конфликтах, взаимодействие по делам пандемии, которая продолжается", - перечислил темы саммита Песков.

"И, конечно, невозможно не говорить о климатических делах. Повестка дня максимально обширная", - отметил он.

Разговор Путина и Байдена будет не из простых, считает Песков. "Разговор сегодня будет не из простых, это будет очень сложная беседа", - сказал представитель Кремля.

По его словам, на повестке очень много вопросов, причем это в основном проблемные темы российско-американских отношений. "У нас много завалов, которые надо разгребать, поэтому президент Путин прилетает с настроем откровенно и конструктивно ставить вопросы и пытаться входить на решения", - сказал Песков.

Саммит РФ - США в Женеве не может стать историческим, прорывов не будет, но сам факт встречи - достижение, уверен пресс-секретарь главы российского государства.

"Нет, он (саммит - прим. ТАСС) не может стать историческим, и не стоит и невозможно ожидать никаких прорывов", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что ситуация в российско-американских отношениях слишком тяжелая.

"Но сам факт, что два президента все-таки решили встретиться и начать открыто говорить о проблемах, это само по себе достижение", - подчеркнул Песков. "Еще не начавшись, саммит имеет этот положительный результат", - добавил он.

Пресс-секретарь президента уверен, что Путин на встрече с Байденом обозначит "красные линии", за которые не следует заходить.

"Безусловно, любая страна четко ставит свои "красные линии". В этом плане президент Путин делает это предельно ясно", - сказал представитель Кремля.

"Уверен, что в беседе с господином Байденом он также эти красные линии повторит", - подчеркнул Песков.