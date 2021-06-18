Досрочные выборы главы Тувы назначили на 19 сентября

ТАСС, 18 июня. Верховный хурал (парламент) Тувы в пятницу назначил досрочные выборы главы региона на 19 сентября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

"Первым вопросом принято постановление о назначении досрочных выборов главы - председателя правительства Республики Тыва на 19 сентября 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".

Кара-оол возглавлял Туву с 2007 года.