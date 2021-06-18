Эксперт: партии, обновившие свои ряды, получат больше шансов победить на выборах в Думу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Партии, которые смогли обеспечить обновление своих рядов, с более высокой вероятностью добьются успеха на предстоящих думских выборах. Такое мнение высказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова, которая в пятницу представила журналистам рейтинг-прогноз "Накануне съездов. Обновление или стагнация".

"Тема обновления стала центральным драйвером для рейтингов партий на нынешнем этапе", - отметила эксперт, добавив, что растут акции "партий с успешными стратегиями обновления". "Здесь, прежде всего, "Единая Россия", которая провела праймериз с серьезным уровнем обновления кандидатов, чуть более 190 действующих депутатов прошли праймериз, остальные не прошли, зато пришли общественники, много кандидатов из ОНФ, из акции "Мы вместе", - отметила Соколова.

По ее словам, обновления также произошли в партиях "Справедливая Россия" и "Новые люди", которые стали "стали ключевыми поставщиками новостей о привлечении новых ярких кандидатов". Российская экологическая партия "Зеленые" провела съезд, обновила руководящие органы и обеспечила повышение роли региональных отделений, добавила Соколова.

"Российская партия свободы и справедливости приобрела несколько интересных лиц - это Константин Рыков, Максим Шевченко. Они провели ребрендинг, смену акцентов - теперь это свобода и справедливость. Партия работает на эти две пользующиеся универсальным спросом ценности. Насколько им удастся это отразить в своем программном предложении - посмотрим", - сказала Соколова.

Акции вниз

Эксперт также отметила, что у ряда партий рейтинги в преддверии думской кампании упали. "Яблоко" стало лидером по антирейтингу среди всех 14 партий, <...> которые имеют право выдвигаться в Госдуму без сбора подписей", - сказала она, предположив, что это может быть вызвано конфликтами в региональных отделениях.

Соколова обратила внимание, что часть партий находятся "в стагнации, которая плохо влияет на прогноз (о результатах выборов - прим. ТАСС)". "Это Партия роста, которая потеряла ряд знаковых людей и ничего не заявила нового, КПРФ, которая переизбрала опять руководителем Геннадия Зюганова и пока тоже не выступает с каким-то новым программным предложением, теряет знаковых людей", - перечислила эксперт.

Она уточнила, что ее доклад основан на опросе экспертов-политологов, которые оценивали партии по таким параметрам, как качество политического управления, развитие региональной сети и система отбора кандидатов.

В свою очередь управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуз Алиев отметил, что россиян ждет "уникальная избирательная кампания с точки зрения заявленного объема обновлений - это новые люди, говорящие, думающие и делающие по-новому".

"Мы видим, насколько серьезно на избирательную кампанию может повлиять изменяющая эпидемиологическая ситуация", - добавил он, подчеркнув, что партии подходят ответственно к проведению съездов в текущий период и соблюдают санитарно-эпидемиологические требования.

О выборах

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 года. Ввиду эпидемиологической ситуации в РФ Центризбирком предложил провести выборы в течение трех дней (17, 18 и 19 сентября), как позволяет избирательное законодательство.