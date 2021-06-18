Володин заявил, что санкции Украины говорят о признании Чемезова "оружейником года"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение властей Украины ввести санкции против главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова стало признанием ее эффективности. Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что санкции уже вводились в отношении Чемезова два года назад. "Если оценивать решения [президента Украины Владимира] Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна", - констатировал Володин.

"Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года", - продолжил спикер. Он указал на то, что "Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной", в чем есть личный вклад главы "Ростеха".

"Когда это признает президент государства, считающий нашу страну врагом, это подтверждает, что "Ростех" эффективен и конкурентен, так же как и его глава", - резюмировал Володин.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу применил санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, а также заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова, о чем сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.