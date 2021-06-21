Путин на встрече в Кремле с депутатами подведет итоги работы Госдумы седьмого созыва

Госдума седьмого созыва, избранная на выборах 18 сентября 2016 года, завершила последнюю сессию 17 июня. С начинающейся недели депутаты будут работать в регионах, а с 19 июля по 29 августа уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

"Глава государства подведет итоги масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет. На встрече также выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил Володин, всего в ходе седьмого созыва состоялось 427 пленарных заседаний. За это время Дума рассмотрела в общей сложности почти 6,5 тыс. законопроектов и приняла почти 2,7 тыс. законов. С октября 2016 года по настоящее время было внесено около 5,5 тыс. новых законодательных инициатив, из которых рассмотрено 81,5%. Спикер нижней палаты подчеркнул, что к концу седьмого созыва удалось также почти полностью разгрести "законодательные завалы", доставшиеся от предшествующих созывов (осталось 26 таких законопроектов из свыше 2 тыс., копившихся более 20 лет).

По словам Володина, каждый третий принятый Думой в последнюю сессию закон имел социальную значимость. Кроме того, он отметил, что депутаты в ходе седьмого созыва увеличили количество принимаемых законов прямого действия, которые не требуют дополнительных нормативно-правовых актов правительства. Председатель нижней палаты также сообщил, что за последние пять лет депутаты получили более миллиона обращений от граждан, что в 2,5 раза больше, чем за время работы шестого созыва Госдумы.

О предвыборном периоде

Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. С официальной публикации документа в тот же день в России началась федеральная избирательная кампания.

Выступая 19 июня на съезде "Единой России", президент РФ назвал этот период важным этапом в жизни государства и призвал граждан страны в высшей степени ответственно подходить к выборам своих кандидатов. Как отметил Путин, депутаты всех уровней не принимают управленческих решений и "не занимаются такой уж совсем яркой работой", но они формируют правовую основу всей государственной политики.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.