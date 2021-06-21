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Евро-2020
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Песков сообщил, что Путин и Инфантино не обсуждали форму сборной Украины

На ней контур Украины включает в себя Крым
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино не обсуждали форму сборной Украины, в которой она выступает на матчах Евро-2020. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивалась ли на прошедшей в понедельник встрече тема формы украинской сборной, на которой контур Украины включает в себя Крым.

Ранее Песков сообщал, что Путин и Инфантино в ходе встречи обменялись мнениями о подготовке к чемпионату мира по футболу в Катаре, а также затронули тему наследия российского ЧМ по футболу.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнфантино, ДжанниЕвро-2020
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