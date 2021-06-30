Путин надеется, что его главное достижение на посту президента России еще впереди

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин полагает, что его главное достижение на посту главы российского государства еще впереди. При этом счастье, по его словам, - в востребованности.

"Мы боремся за себя, за свое будущее". Заявления Путина о внешней политике на прямой линии

"Я надеюсь, что еще впереди", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос во время ежегодной прямой линии.

Глава государства подчеркнул, что к любым напастям надо относиться как к неизбежному. "Потому что люди в моем положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Здесь очень важно, это главное, нужно быть уверенным в том курсе, в правильности того курса, которым ты движешься, и тогда как ледоколу можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит, но не особенно обращая внимание на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь", - подчеркнул он.

Философский вопрос о счастье заставил президента на секунду задуматься. По его собственному признанию, он постарался сформулировать ответ как можно более емко: "Я думаю, для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать".