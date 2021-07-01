Совфед фиксирует кратное увеличение попыток ЕС вмешаться в избирательную кампанию в России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по мониторингу внешнего вмешательства в период избирательной кампании в Госдуму заявляет о кратном увеличении попыток вмешательства в избирательную кампанию в России со стороны Европейского союза (ЕС).

"Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского союза. ЕС в своей стратегии в отношении России сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране", - говорится в заявлении рабочей группы, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский союз намерен продолжать под видом поддержки так называемого "гражданского общества" спонсировать отдельные политические силы на территории России и различные деструктивные организации", - отмечается в документе.

Сенаторы отмечают, что 28 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которому "Европейский совет фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников".

Предостережние от попыток вмешательства

Рабочая группа Совета Федерации по мониторингу внешнего вмешательства в период избирательной кампании в Госдуму предостерегает наблюдателей за выборами, в том числе международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс.

"Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс. Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам", - говорится в документе.

В нем отмечается, что мониторинговая рабочая группа внимательно изучила доклад миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ "и констатирует, что в документе под видом мнений "заинтересованных сторон" содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования". "Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась миссия, включены в реестр иноагентов", - отмечают сенаторы.

Они также подтверждают озвученные ранее доводы о том, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов. В своем заявлении члены рабочей группы указывают, что с началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов. "Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей", - говорится в заявлении.

В качестве примера работы сети антироссийских структур сенаторы приводят недавний доклад иноагента "Голос" об ограничении пассивного права в РФ.

"В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками. Этот пропагандистский доклад был тут же растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, в "Радио Свобода" и Deutsche Welle", - отмечают парламентарии.