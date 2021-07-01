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Песков: отношения РФ и ЕС стали заложниками русофобии со стороны младоевропейцев и Польши

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ответ Россия принимает меры по обеспечению своей безопасности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками "русофобского подхода младоевропейцев и Польши", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию", - сказал представитель Кремля в четверг в интервью Первому каналу.

"Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в РФ. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности. Что они делают? Они открывают свою территорию для американских самолетов, для самолетов НАТО. Они размещают американских военных с военной инфраструктурой у себя на территории", - описал сложившуюся ситуацию Песков, указав на то, что военные США все ближе продвигаются в сторону российских границ.

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Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в ответ РФ принимает меры по обеспечению своей безопасности. "Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг", - констатировал он. Москва видит намерение Берлина и Парижа говорить с ней, несмотря на все разногласия, но в то же время наблюдает "абсолютно непримиримую позицию младоевропейцев, которые блокируют мирные инициативы в отношении России так называемых старых европейцев", обратил внимание Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин, в частности, в своей статье в Die Welt однозначно говорит о заинтересованности и готовности в налаживании отношений России и Европы.

"Когда Путин что-то имеет в виду, он это делает. Когда он что-то делает, он имеет в виду что-то конкретное. Здесь Путин конструктивен. Мяч на стороне Евросоюза", - отметил представитель Кремля. При этом, по его словам, двусторонние отношения РФ с рядом стран ЕС, например, с Германией, Францией, Италией, находятся "в достаточно позитивном спектре".

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