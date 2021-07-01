Песков: отношения РФ и ЕС стали заложниками русофобии со стороны младоевропейцев и Польши

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отношения Москвы и Брюсселя являются заложниками "русофобского подхода младоевропейцев и Польши", заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию", - сказал представитель Кремля в четверг в интервью Первому каналу.

"Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в РФ. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности. Что они делают? Они открывают свою территорию для американских самолетов, для самолетов НАТО. Они размещают американских военных с военной инфраструктурой у себя на территории", - описал сложившуюся ситуацию Песков, указав на то, что военные США все ближе продвигаются в сторону российских границ.