Песков заявил, что Путин не может недооценивать опасность провокаций со стороны Запада

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в делах обороны и не может недооценивать опасность военных маневров и других провокаций со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг в интервью Первому каналу.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, до какой степени Путин воспринимает подобные действия не как провокацию, а как реальную угрозу в отношении России.
"Президент Путин слишком хорошо разбирается во всех нюансах военных маневров, в делах обороны. И, конечно, он не может игнорировать или недооценивать опасность подобных провокационных действий", - сказал Песков.