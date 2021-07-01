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Песков заявил, что Путин не может недооценивать опасность провокаций со стороны Запада

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо разбирается в делах обороны и не может недооценивать опасность военных маневров и других провокаций со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг в интервью Первому каналу.

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Так представитель Кремля ответил на вопрос, до какой степени Путин воспринимает подобные действия не как провокацию, а как реальную угрозу в отношении России.

"Президент Путин слишком хорошо разбирается во всех нюансах военных маневров, в делах обороны. И, конечно, он не может игнорировать или недооценивать опасность подобных провокационных действий", - сказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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