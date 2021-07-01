Эксперт: прямая линия с президентом дала ответы практически на все запросы общества

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 30 июня, дала ответы практически на все актуальные запросы российского общества. Такое мнение высказал в четверг директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, представляя исследование о запросах россиян с 1999 года.

"Сейчас отмечается запрос на позитивный образ будущего и рост качества жизни. Можно сказать, что вчера мы видели ответ практически на все актуальные запросы, которые есть со стороны общества", - сказал Потуремский в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ как маркер социального запроса".

По его словам, если 20 лет назад главными запросами россиян были безопасность, стабильность и сильная власть, которая наведет порядок, то сейчас запросы носят более развернутый характер. "Это запросы на патернализм и помощь со стороны государства. Чтобы власть буквально слышала граждан, учитывала их мнение в принятии решения", - сказал аналитик.

По его словам, если в 1999 году многие граждане испытывали страх из-за терактов и последствий дефолта, высокое недоверие к власти, то "сейчас мы видим турбулентность ситуации, связанной с ковидом, международное санкционное давление и низкий уровень удовлетворения населения качеством жизни, но это связано с пандемией".

"Пандемия, появление новых вакцин, голосование за поправки в конституцию и принятие мер поддержки граждан со стороны государства. Основные запросы связаны с тем, что сейчас мы фиксируем запрос на позитивный образ будущего, что будет происходить в стране - это один из главных запросов", - подчеркнул Потуремский. "Запрос на патернализм и помощь со стороны государства и убежденность, что эта помощь должна прийти. Прямая коммуникация с властью - это тренд, который сохранился с 2019 года. Качество жизни и личная экономическая ситуация", - продолжил аналитик, отметив, что также есть более категоричный запрос на эффективность власти, которая должна решать проблемы россиян.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. Прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. Сообщения от россиян на прямую линию принимались вплоть до окончания программы. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов.