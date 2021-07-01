Хуснуллин поручил губернаторам доложить о решении проблем, поднятых на прямой линии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил губернаторам лично доложить о решении вопросов, которые были подняты во время прошедшей в среду прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания правкомиссии по региональному развитию.

"Марат Хуснуллин поручил главам субъектов лично доложить о решении всех поднятых вопросов, а Департаменту строительства и Департаменту региональной политики взять на жесткий контроль исполнение итоговых поручений президента", - говорится в сообщении.

Также во время заседания Хуснуллин сообщил о том, что для глав регионов начнут систематически проводить семинары-совещания. На них федеральные и региональные органы власти будут обсуждать развитие жилищного строительства и инфраструктуры.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. Прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. Сообщения от россиян на прямую линию принимались вплоть до окончания программы. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов.