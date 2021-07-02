Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце

"Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя сообщение британской дипмиссии в Киеве, в котором посольство выразило надежду перед матчем Евро-2020 Украина - Англия на то, что украинская сборная вскоре сможет сыграть "в подконтрольном Украине Донецке", а потом отправиться в отпуск в Крым.

"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы, - добавила Захарова. - Что касается Донецка, то они и сами ответят - в Донбассе никогда не сомневалась".