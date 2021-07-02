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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

Захарова пригласила посла Британии в Киеве посетить Крым, но только не на эсминце

Попасть на полуостров можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила британскому послу в Киеве Мелинде Симмонс посетить Крым на любом виде транспорта, "исключая эсминцы".

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"Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя сообщение британской дипмиссии в Киеве, в котором посольство выразило надежду перед матчем Евро-2020 Украина - Англия на то, что украинская сборная вскоре сможет сыграть "в подконтрольном Украине Донецке", а потом отправиться в отпуск в Крым.

"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно самолетом через новый аэропорт Симферополя, поездом или машиной по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы, - добавила Захарова. - Что касается Донецка, то они и сами ответят - в Донбассе никогда не сомневалась".

Теги
ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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