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Пандемия COVID-19

Главы МИД России и Эквадора обсудили налаживание поставок "Спутника V"

Сергей Лавров и Маурисио Монтальво также рассмотрели развитие двусторонних отношений и сотрудничество на международных площадках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эквадора Маурисио Монтальво в пятницу по телефону обсудили борьбу с распространением коронавируса, в том числе поставки российской вакцины "Спутник V", развитие двусторонних отношений и сотрудничество на международных площадках.

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"Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, прежде всего тематике налаживания поставок в Эквадор российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны рассмотрели возможности развития двустороннего сотрудничества. "Отмечена важность дальнейшего углубления политического диалога, придания импульса развитию торгово-экономических связей, в том числе по линии профильной российско-эквадорской межправительственной комиссии, реализации совместных проектов в энергетической и фармацевтической областях, укреплению договорно-правовой базы отношений", - указали в министерстве, добавив, что министры выразили удовлетворение уровнем культурно-гуманитарного взаимодействия и образовательных обменов.

"Подтвержден обоюдный настрой на расширение конструктивного взаимодействия на международной арене с опорой на принципы международного права, центральную координирующую роль ООН в интересах поддержания глобального и регионального мира и стабильности", - также отметили на Смоленской площади.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЭквадорРоссияПандемия COVID-19
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