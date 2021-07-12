Путин отметил богатое и неделимое культурное наследие России и Украины

Президент напомнил, что "стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза - в основном на русском, книги Николая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выражениями и фольклорными мотивами". "Как можно поделить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?" - задается вопросами глава государства.

"Конечно, за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, говоры. Язык литературный обогащался за счет народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко", - отметил Путин. "Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием", - уверен он.

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия и Украина имеют большое общее литературное и культурное достояние, и нет причин делить это наследие между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. В своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев", которая опубликована в понедельник на сайте Кремля на русском и украинском языках, глава государства также отметил, что "гипотезы" о происхождении народов сейчас используются в политических целях.

Путин констатировал, что "юго-западные земли Российской империи, Малороссия и Новороссия, Крым развивались как многообразные по своему этническому и религиозному составу". "Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи", - отметил президент.

Он подчеркнул, что не намерен идеализировать исторические события и привел в пример документы второй половины XIX века - Валуевский циркуляр и Эмский акт, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиозной и общественно-политической литературы на украинском языке.

"Но здесь важен исторический контекст. Эти решения принимались на фоне драматических событий в Польше, стремления лидеров польского национального движения использовать "украинский вопрос" в своих интересах", - обратил внимание президент. Он добавил, что "художественные произведения, сборники украинских стихов, народных песен продолжали издаваться". "Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов", - подчеркнул Путин.

Русский и украинский народы

"Одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах", - указал Путин. "Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы - это настоящие славяне, а русские, "московиты" - нет", - привел пример президент. По его оценке, "подобные "гипотезы" стали все чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами".

"С конца XIX века австро-венгерские власти подхватили эту тему - в противовес как польскому национальному движению, так и москвофильским настроениям в Галиции", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что "в годы Первой мировой войны Вена способствовала формированию так называемого Легиона украинских сечевых стрельцов". "Галичан, заподозренных в симпатиях к православию и к России, подвергали жестоким репрессиям, бросали в концентрационные лагеря Талергоф и Терезин", - добавил Путин.

Уроки истории

По мнению президента, "дальнейшее развитие событий связано с крахом европейских империй, с ожесточенной Гражданской войной, развернувшейся на огромном пространстве бывшей Российской империи, с иностранной интервенцией".

"После Февральской революции, в марте 1917 года в Киеве была создана Центральная Рада, претендовавшая на роль органа высшей власти. В ноябре 1917 года в своем третьем универсале она заявила о создании Украинской Народной Республики (УНР) в составе России", - написал президент. Он добавил, что "в декабре 1917 года представители УНР прибыли в Брест-Литовск, где шли переговоры Советской России с Германией и ее союзниками", а "на заседании 10 января 1918 года глава украинской делегации зачитал ноту о независимости Украины, затем Центральная Рада в своем четвертом универсале провозгласила Украину независимой".

Российский лидер обратил внимание на то, что продекларированный суверенитет оказался недолгим, поскольку "буквально через несколько недель делегация Рады подписала сепаратный договор со странами германского блока". "Находившимся в тяжелом положении Германии и Австро-Венгрии нужны были украинские хлеб и сырье. Чтобы обеспечить масштабные поставки, они добились согласия на отправку в УНР своих войск и технического персонала. Фактически использовали это как предлог для оккупации", - уверен Путин.

Он считает, что "тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима". "При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведен гетман [Павел] Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом", - констатировал президент. Он также упомянул, что "в ноябре 1918 года - после революционных событий в Германии и Австро-Венгрии - Скоропадский, лишившийся поддержки немецких штыков, взял другой курс и заявил, что Украине первой предстоит выступить в деле образования Всероссийской федерации". "Однако вскоре режим вновь сменился. Наступило время так называемой Директории", - напомнил глава государства. Он также написал, что "осенью

1918 года украинские националисты провозгласили Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили об ее объединении с Украинской Народной Республикой", а "в июле 1919 года украинские части были разгромлены польскими войсками, территория бывшей ЗУНР оказалась под властью Польши".

Путин привел исторические факты, согласно которым "в апреле 1920 года [Симон] Петлюра (один из "героев", которых навязывают современной Украине) заключил от имени Директории УНР секретные конвенции, по которым - в обмен на военную поддержку - отдал Польше земли Галиции и Западной Волыни".

"В мае 1920 года петлюровцы вступили в Киев в обозе польских частей. Но ненадолго. Уже в ноябре 1920 года, после перемирия между Польшей и Советской Россией остатки петлюровских войск сдались тем же полякам", - напомнил президент. По его мнению, "на примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникавшие на пространстве бывшей Российской империи в ходе Гражданской войны и смуты". "Националисты стремились к созданию своих отдельных государств, лидеры Белого движения выступали за неделимую Россию. Не представляли себя вне России и многие республики, учрежденные сторонниками большевиков", - перечислил Путин. Он при этом заметил, что по разным мотивам вожди большевистской партии порой буквально выталкивали их за пределы Советской России".

"Так, в начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Россию. Последовал отказ", - подчеркнул президент. По его словам, Владимир Ленин "встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины", а "15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо постановил направить на Украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде "одно правительство для всей Украины". "Территории Донецко-Криворожской советской республики в дальнейшем в основном и составили области Юго-Востока Украины", - уточнил глава государства.

Он также напомнил, что "по Рижскому договору 1921 года между РСФСР, УССР и Польшей западные земли бывшей Российской империи отошли Польше". "В межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав в "восточных кресах" - так в Польше называли территории нынешней Западной Украины, Западной Белоруссии и части Литвы. Проводилась жесткая полонизация, местная культура и традиции подавлялись", - подчеркнул Путин. Он отметил, что "в дальнейшем, уже в годы Второй мировой войны, радикальные группировки украинских националистов использовали это как повод для террора не только против польского, но и еврейского, русского населения".