Путин назвал "минами замедленного действия" под СССР право отделения республик и роль КПСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал "минами замедленного действия" под СССР право выхода республик из Союза и ведущую роль КПСС. Об этом он заявил, комментируя свою статью "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную в понедельник.

"Вот это право выхода [республик из СССР] было, конечно, одной из мин замедленного действия. А вторая мина - я о ней тоже сказал - это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна", - сказал Путин.

По словам президента, когда Советский Союз "рождался после Первой мировой войны", то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства.

Президент добавил, что были и другие "мины замедленного действия". "Потом еще, может быть, об этом поговорим", - заключил глава государства.

При этом, как отметил президент РФ, с исторической точки зрения не очень понятно, зачем "нужно было большевикам потом подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве единого государства". "Тогда, на тот период времени, определенная логика была, наверное, в том чтобы собрать страну. Тем более что они считали, что это переходный период", - напомнил Путин.

Однако большевики "все оставили как есть", а "мины замедленного действия" под СССР - право выхода республик из Союза и ведущая роль КПСС - в итоге сработали, подытожил глава российского государства.

"Поэтому началось это давно, еще в Средние века. И продолжается сегодня. Берут на вооружение старые заготовки. Все новое - это хорошо забытое старое", - заключил он.