Самарские депутаты сложили полномочия после ЧП на Волге с катером

САМАРА, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Жигулевской городской думы Самарской области, которые находились в катере в момент столкновения судна с надувной лодкой на Волге 18 июня, написали заявления о сложении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале в четверг.

"Участники трагедии, депутаты Жигулевской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов "добровольно-принудительно" написали заявления о сложении мандатов. Об этом только что на партконференции сообщил секретарь Самарского реготделения ЕР, губернатор Дмитрий Азаров", - рассказал депутат.

Ранее одного из депутатов - Юрия Краснобаева, бывшего директора Жигулевского заповедника, исключили из партии "Единая Россия". Членство второго депутата было приостановлено на период следствия.

О происшествии

По версии следователей, ЧП произошло 18 июня примерно в 19:00 около Жигулевска в акватории Саратовского водохранилища на Волге. Управляющий маломерным судном "Фьорд-460" нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и столкнулся с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины. В результате удара владелец надувной лодки выпал из нее и ушел под воду. Помимо мужчины в надувной лодке находилась супруга владельца и ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека. Капитану катера предъявлено обвинение. По информации реготделения "Единой России", двумя пассажирами катера были депутаты думы Жигулевска Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов. Они проходят по уголовному делу в качестве свидетелей.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее направил обращения в Генпрокуратуру и СК РФ. По его данным, моторная лодка принадлежала жигулевскому заповеднику, на момент происшествия в ней находились два депутата думы Жигулевска - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, Юрий Погиблов и другие неизвестные лица. При этом сначала катер покинул место происшествия, а спустя 15 минут вернулся, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров. Хинштейн сообщал, что будет инициировать исключение депутатов из партии "Единая Россия" в случае подтверждения данных об оставлении в опасности женщины и ребенка.