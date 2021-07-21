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Источник: Россия поддерживает регулярные контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии

Глава управления морально-психологической подготовки Ливийской национальной армии Халед аль-Махджуб ранее сообщил о визите военной делегации командующего ЛНА Халифа Хафтара в Россию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва поддерживает активные очные и телефонные контакты со всеми сторонами конфликта в Ливии. Об этом заявил в среду ТАСС источник в российском дипведомстве.

Комментируя сообщение главы управления морально-психологической подготовки Ливийской национальной армии (ЛНА) Халеда аль-Махджуба о визите военной делегации командующего ЛНА Халифа Хафтара в Россию, собеседник агентства отметил: "У нас поддерживаются активные контакты, очные и по телефону, со всеми сторонами. Мы ведем диалог как по дипломатической, так и по военной линиям".

Источник также подчеркнул, что подобные контакты сегодня особенно важны, так как "ситуация в Ливии остается сложной".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой ЛНА Хафтара и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета "5+5", который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля текущего года после шедших при посредничестве ООН по разным трекам переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Ливии Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.

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