Путин выразил Меркель соболезнования в связи с наводнениями в Германии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вновь передал ей соболезнования в связи с наводнениями в Германии, которые привели к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин еще раз передал Ангеле Меркель соболезнования в связи с беспрецедентными наводнениями на западе Германии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения", - говорится в сообщении.

Федеральный канцлер ФРГ со своей стороны выразила надежду на то, что России "в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии", указали в Кремле. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.