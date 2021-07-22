Косачев: жалоба ГП в ЕСПЧ против Украины может иметь исторические по масштабу последствия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первая в истории межгосударственная жалоба Генпрокуратуры России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины по событиям с 2014 года приведет в чувство власти Киева, как и их европейских покровителей. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Это самое первое действие Генпрокуратуры в рамках ее новых полномочий в рамках изменений закона "О прокуратуре Российской Федерации", которые Совет Федерации одобрил 23 июня этого года. В этом смысле жалоба имеет исторический характер, однако, убежден, она может иметь и исторические по масштабу последствия", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он выразил надежду, что, как и в случае с рассмотрением российских дел, действия Европейского суда по данной жалобе будут быстрыми, добавив, что "слишком часто ЕСПЧ выносит крайне политизированные вердикты, следуя в фарватере логики европейских политиков". Сенатор привел данные правозащитников, согласно "которым в ЕСПЧ подано 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния на Украине, 8 тыс. - это Крым и Донбасс, из них 7 тыс. - Донбасс, причем 6 тыс. - жалобы исключительно против Украины". "При этом ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе, рассмотрена не была", - указал он.

"Однако сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей. Хотя правильнее было бы сказать - покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся отмазывать наломавшие гнилых дров киевские власти", - полагает Косачев.

Отмахнуться не получится

Он подчеркнул, что России есть что сказать любому суду и всему миру о том, что происходило на Украине в последние годы на самом деле, а не в изложении антироссийских резолюций европейских структур. "Не нужно считать, что фигуранты жалобы и многочисленных исков не боятся разбора их дел в правовом поле и легко отмахнутся от новости о ходатайстве Генпрокуратуры РФ", - считает парламентарий.

По его словам, в Киеве "прекрасно знают о творящихся украинскими силовиками и головорезами из "добробатов" преступлениях, очень боятся, что все это всплывет с мощной доказательной базой в каких-то судебных инстанциях". "Тогда и западным покровителям будет не очень комфортно оправдывать действия тех, на чьих руках кровь детей, стариков и женщин Донбасса. Крот истории роет медленно, но неотвратимо. Особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как Генпрокуратура РФ", - отметил вице-спикер СФ.

Косачев добавил, что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине.