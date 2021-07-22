Эксперт назвал жалобу России к Украине в ЕСПЧ серьезным и своевременным шагом

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российская межгосударственная жалоба против Украины, которую РФ подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), является серьезным и своевременным шагом, позволяющим российской стороне еще раз озвучить на весь мир преступления украинских властей и предоставить доказательства. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в четверг заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.

"Важным является то, что благодаря этой жалобе в ЕСПЧ весь мир еще раз узнает об этих серьезных нарушениях, они будут озвучены на уровне суда и во всех этих материалах. Во-вторых, у России будет возможность представить все доказательства в суде, - сказал он. - Я думаю, что это очень своевременный и очень серьезный шаг, последствия которого будут сдерживать некоторые международные органы, которые давно отошли от своих функций и рамок и занимаются политикой".

По его словам, РФ исчерпала все другие возможные средства воздействовать на Украину. "Когда я говорю, что Россия исчерпала все другие методы воздействия на украинские власти, я имею в виду систему ООН, а также систему спецпроцедур. Это имело лишь фрагментарное воздействие, то есть где-то что-то говорят, но на самом деле конкретные шаги украинские власти не предпринимают. Наоборот, они ухудшают ситуацию по отношению к русскоязычному населению", - добавил эксперт.

Абашидзе также отметил, что все жалобы с российской стороны подпадают под статьи Европейской конвенции по правам человека - это касается и убийства людей, и преследования журналистов. Он подчеркнул, что важным является то, что Россия не просто предлагает ЕСПЧ разобраться в этом деле, но и предпринять обеспечительные меры. "РФ сначала говорит, что все нарушения, которые совершаются на Украине, должны прекратиться, и суд должен дать ответ на эти вопросы, а дальше уже должен быть другой этап, при котором суд принимает решение о том, какая жалоба принимается, и дает свои доводы. После чего происходит конкретная судебная процедура, - указал собеседник агентства. - Главная задача России заключается в том, чтобы использовать этот суд, чтобы заставить власти Украины пресечь совершение преступлений и, самое главное, провести надлежащее расследование тех случаев, которые имели место и, конечно, привлечь виновных к ответственности".

Как отметил аналитик, эта ситуация является важной проверкой беспристрастности европейских судебных органов, результат которой определит дальнейшие действия России в рамках этих институтов. "Как вы помните, ЕСПЧ принимал некоторые политические решения по отношению к России. Я думаю, что сейчас Россия, задавая такие вопросы, будет проверять ЕСПЧ на его беспристрастность и на его реакцию на эти обвинения. Это тоже очень важно для практики, для того, чтобы нам убедиться стоит ли нам быть в Совете Европы, в ЕСПЧ", - заключил Абашидзе.