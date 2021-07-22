Захарова призвала главу Минюста Украины уважать ЕСПЧ, а не предвосхищать его решения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра юстиции Украины Дениса Малюську не заниматься предвосхищением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а уважать его.

Так дипломат прокомментировала заявление главы украинского Минюста о том, что РФ ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ после подачи межгосударственной жалобы на Украину.

"Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", - написала она в четверг в Telegram-канале.