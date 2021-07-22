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Жалоба России на Украину в ЕСПЧ

Захарова призвала главу Минюста Украины уважать ЕСПЧ, а не предвосхищать его решения

Денис Малюська ранее заявил, что Россию ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала министра юстиции Украины Дениса Малюську не заниматься предвосхищением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а уважать его.

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Так дипломат прокомментировала заявление главы украинского Минюста о том, что РФ ждет "неминуемое поражение" в ЕСПЧ после подачи межгосударственной жалобы на Украину.

"Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами", - написала она в четверг в Telegram-канале.

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УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЖалоба России на Украину в ЕСПЧ
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