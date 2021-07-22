Глава комиссии Думы назвал сигналом для международных НПО подачу жалобы в ЕСПЧ на Украину

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Межгосударственная жалоба Генпрокуратуры РФ на власти Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) - это в том числе сигнал для международных неправительственных организаций, которые регулярно призывают российские власти отменить нормы, касающиеся нежелательных организаций и иноагентов. Такое мнение выразил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Обращение в ЕСПЧ - это и сигнал для авторитетных международных неправительственных организаций, регулярно призывающих нас к отмене российского антиэкстремистского законодательства и норм, регулирующих деятельность нежелательных организаций и иноагентов. Таким правозащитникам пора уже понять, что принятые Россией законы носят исключительно ответный, защитный характер, вызваны непрекращающимся внешним вмешательством в наши внутренние дела", - приводятся его слова в телеграм-канале комиссии в четверг.

Пискарев выразил надежду, что судьи ЕСПЧ и правозащитники "наконец обратят свое внимание на вопиющие нарушения прав человека на Украине и встанут на защиту людей, чьи права систематически нарушаются с момента государственного переворота в 2014 году".

Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В ведомстве отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Обращение призвано привлечь внимание "Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", подчеркнули в Генпрокуратуре.