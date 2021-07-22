Захарова назвала крайней мерой жалобу России в ЕСПЧ против Украины

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Межгосударственная жалоба РФ к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) стала крайней мерой, но всякому терпению приходит конец. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва последовательно придерживалась позиции, что привлечение судебных инстанций - это крайняя мера, которая может быть задействована лишь в исключительных случаях. С одной стороны, это мотивировано уважительным отношением нашей страны к международным инстанциям, с другой - стремлением к поискам иных, мирных средств разрешения споров вне зала суда. Но всякому терпению наступает конец", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия выступает за защиту европейского правопорядка, привлекая Украину к международной ответственности за систематическое нарушение прав человека. "Полная безнаказанность киевского режима, который ей буквально упивался, а также бездействие международных структур, которые закрывали глаза на многочисленные бесчинства, просто развязали киевскому режиму руки", - добавила дипломат.

Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. В ведомстве отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Обращение призвано привлечь внимание европейского суда и всего мирового сообщества "к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", подчеркнули в Генпрокуратуре.