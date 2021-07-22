Клишас надеется, что жалоба в ЕСПЧ привлечет внимание к нарушениям Киевом прав человека

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассчитывает, что первая в истории межгосударственная жалоба Генпрокуратуры РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины привлечет внимание всего мира к фактам грубого и систематического нарушения киевскими властями прав человека.

"Выражаем надежду, что подача Россией жалобы привлечет внимание европейского и всего мирового сообщества к фактам систематического грубого нарушения украинскими властями основополагающих прав и свобод человека", - сказал Клишас ТАСС в четверг.

Он отметил, что подача такой жалобы имеет под собой все конституционно-правовые основания.

"Согласно поправкам, принятым к конституции (ч. 3 ст. 69), РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод человека и гражданина осуществляется Россией согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и международными договорами. При этом основным правом человека, из которого проистекают все другие права, является гарантированное не только Европейской конвенцией по правам человека (ст. 2), но и Всеобщей декларацией прав человека (ст. 3), Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 6), право на жизнь", - указал сенатор.

По его словам, жалоба содержит убедительные примеры нарушения данного фундаментального права. "Нарушение конвенции является отражением и логическим следствием неконституционного государственного переворота, прошедшего на Украине. В жалобе Генеральной прокуратуры приводится подробная справка о незаконной смене власти в данном государстве и инкорпорации националистической идеологии в государственные структуры", - подчеркнул Клишас.

Российская Федерация обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщили в пресс-службе ГП РФ. В Генпрокуратуре отметили, что она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Обращение призвано привлечь внимание "Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международном правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины", подчеркнули в ведомстве.