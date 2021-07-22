Захарова: Россия не ослабит усилий по привлечению внимания к правам человека на Украине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Проводимый Киевом курс на украинизацию всех сфер жизни страны и дискриминацию русского языка противоречит конвенциям Совета Европы и обязательствам в рамках ОБСЕ, на что Россия продолжит обращать внимание общеевропейских правозащитных механизмов. Об этом заявила в четверг директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вступление на Украине в силу новых норм закона о государственном языке и подписание президентом страны закона о коренных народах "является посягательством на стремление граждан Украины говорить на русском языке - родном для большинства населения". "Эти очередные дискриминационные шаги украинских властей противоречат Европейской конвенции о правах человека, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, а также фундаментальным документам ОБСЕ", - добавила дипломат.

"Мы разочарованы тем, что структуры ОБСЕ и Совета Европы продолжают смотреть сквозь пальцы на системную дискриминацию русскоязычного населения Украины, - отметила официальный представитель дипведомства. - В Вене и Страсбурге, явно потворствуя Киеву - это уже очевидно, не слышат претензии и озабоченности, да что уж там говорить - набат российской стороны и не только РФ, но и других государств. Подобное проявление двойных стандартов идет вразрез с задачами этих организаций и подрывает их авторитет как общеевропейских форматов".

"Могу заверить, что мы не намерены ослаблять усилий по привлечению внимания правозащитных механизмов ОБСЕ и Совета Европы к вопиющим нарушениям Украиной обязательств в рамках этих организаций в сфере защиты прав национальных и языковых меньшинств, - подчеркнула Захарова. - Мы продолжим требовать от координаторов проектов и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине отслеживать ситуацию с нацменьшинствами, добросовестно отражать любые наступления на их права и свободы в своих докладах".