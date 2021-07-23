Слуцкий: актуальность жалобы России в ЕСПЧ на власти Украины все более очевидна

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Вступление в силу украинского закона о коренных народах и действия уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя подтверждают актуальность межгосударственной жалобы, поданной Генпрокуратурой РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Такое мнение в пятницу в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Актуальность межгосударственной жалобы Генпрокуратуры России в ЕСПЧ на действия украинских властей становится все более очевидной, особенно в свете последних заявлений так называемого языкового омбудсмена Украины Тараса Кременя", - написал депутат. Он напомнил, что в среду Кремень "призвал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввести санкции против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке", в том числе кинофильма "Гостья из будущего" и мультфильма "Лиса и заяц".

В пятницу омбудсмен призвал украинских спортсменов и членов делегации на летних Олимпийских играх в Токио разговаривать с журналистами на украинском языке, обосновав это тем, что на Украине идет вооруженный конфликт. "Бред и тотальная цензура", - констатировал Слуцкий.

Глава думского комитета также указал, что с пятницы на Украине вступил в силу закон о коренных народах, согласно которому русские к ним не относятся. "То есть - и говорил уже об этом не раз - на Украине последовательно закрепляется (уже законодательно) провокационная линия на возрождение националистической идеологии", - добавил он.

"Иск Генпрокуратуры обязательно должен быть рассмотрен Страсбургским судом и повлечь должную оценку всех нарушений прав человека со стороны киевского режима. И сделать это необходимо как можно быстрее, националистический маховик на Украине набирает обороты с каждым днем все сильнее", - резюмировал Слуцкий.