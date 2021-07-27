МИД РФ рекомендует россиянам в Тунисе избегать мест массового скопления людей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россия исходит из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Исходим из того, что внутренние противоречия в Тунисе будут урегулированы исключительно в правовом поле. Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве отметили, что, по поступающим сообщениям, в тунисской столице и крупных городах сохраняется в целом спокойная обстановка. "В штатном режиме функционируют международный аэропорт, коммунальные службы, транспортная инфраструктура", - добавили в МИД РФ.

"В связи со складывающейся в Тунисе ситуацией рекомендуем российским гражданам, находящимся в этой стране, проявлять осмотрительность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и ориентироваться на информацию, размещаемую на сайте посольства России", - отмечается в сообщении.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. 26 июля Саид издал указ об увольнении министра национальной обороны Брахима Бертаджи и исполняющей обязанности министра юстиции Хасны бен Слимани. Данные решения были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.