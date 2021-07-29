Лукашевич: Россия призывает СММ ОБСЕ оперативно проверять данные о жертвах в Донбассе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия призывает Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ оперативно проверять данные о гражданских жертвах и разрушениях в Донбассе. Об этом заявил постоянный представитель России в организации Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ. Текст выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Продолжают страдать мирное население и гражданские объекты. Вызывает тревогу сообщение Спецмониторинговой миссии ОБСЕ о подтвержденных с начала года 80 случаях нанесения ущерба жилым домам и объектам инфраструктуры. 66 нарушений режима прекращения огня, включая девять взрывов, зафиксированы наблюдателями около важнейшего объекта жизнеобеспечения региона - Донецкой фильтровальной станции, - сказал он. - Призываем СММ максимально оперативно проверять все сведения о гражданских жертвах и разрушениях, а также продолжать систематизацию этих данных".

Лукашевич также обратил внимание на то, что СММ снова отмечает многочисленные помехи функционированию своих беспилотных летательных аппаратов.

"Показательно, что в поселке Старогнатовка Донецкой области наблюдателями миссии зафиксировано присутствие украинской системы радиоэлектронной борьбы. Напомним, что как раз на базе СММ в Степановке в 20 км от этого места в тылах ВСУ беспилотники миссии испытывали систематические помехи, которые привели в итоге к потере одного из аппаратов дальнего радиуса действия", - отметил дипломат.

Кроме того, по словам Лукашевича, СММ фиксирует пролеты дронов, использование которых запрещено мерами от июля 2020 года. "Например, неопознанный аппарат был замечен наблюдателями 21 июля около подконтрольного ВСУ поселка Лебединское", - добавил он.

Поддержка напряженности

Украинские власти, не предпринимая политические шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, продолжают поддерживать напряженность "на земле", заявил постпред России.

Дипломат обратил внимание на то, что "Киев упорно блокирует возвращение контактной группы в Минск для встреч в очном формате". "В дистанционном режиме, наверное, саботировать дискуссии удобнее. Между тем, продолжение работы в Минске поддерживается всеми остальными участниками контактной группы", - сказал Лукашевич.

"На фоне отсутствия прогресса в политических вопросах Киев настойчиво поддерживает напряженность в Донбассе, отказывается от проработки практических механизмов по обеспечению выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года", - продолжил он.

В частности, Лукашевич указал на то, что нет подвижек по созданию и задействованию координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра контроля и координации в действующем составе, то есть с участием представителей вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По его словам, из-за этого, несмотря на действующие меры в поддержку режима прекращения огня, в Донбассе сохраняется напряженность.

"За последнюю неделю количество нарушений хоть и несколько снизилось, но все равно остается на уровне в более 600 инцидентов, включая более 80 взрывов. До режима "полной тишины" еще далеко. 28 июля поступили сообщения об очередных обстрелах со стороны ВСУ: под удар мин калибром 120 мм и гранат попали три поселка - Зайцево, Весёлое и Ленинское", - привел дипломат.