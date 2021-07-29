Лукашевич: Россия рассчитывает на непредвзятый подход ЕСПЧ по жалобе к Украине

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) при рассмотрении жалобы, поданной Генпрокуратурой РФ в отношении Украины, проявит непредвзятый подход и внимательно изучит представленную доказательную базу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

"Рассчитываем, что суд проявит непредвзятый подход при рассмотрении российской жалобы, а также детально изучит представленную солидную доказательную базу нарушений прав человека украинскими властями, - сказал дипломат (текст выступления размещен на сайте МИД РФ). - Призываем и профильные структуры ОБСЕ, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ, адекватно и своевременно реагировать на попрание Киевом обязательств в правозащитной сфере".

Лукашевич отметил, что положение с правами человека на Украине остается крайне тяжелым и без перспектив улучшения. Серьезную озабоченность, обратил внимание постпред РФ, вызывает ситуация с несвободой СМИ, обыски в редакциях и уголовные преследования их сотрудников под надуманными предлогами, критической остается ситуация с безопасностью журналистов.

Постпред также напомнил о том, что на Украине продолжается массовая дискриминация нацменьшинств и этнических групп. Лукашевич обратил внимание и на усилия властей по переписыванию истории.

"Происходит обеление и героизация нацизма и нацистских пособников, которые искаженно подаются как "участники национально-освободительных движений" и получают широкую государственную поддержку. Вот свежий пример. 26 июля в городе Золочеве Львовской области прошли торжественные мероприятия в честь погибших из дивизии СС "Галичина" под Бродами. Принимавшие участие в этой сходке официальные лица, включая мэра города, были в футболках с эмблемой упомянутой дивизии. Кстати, структуры СС, включая войска СС (к которым относится дивизия войск "Галичина"), объявлены Нюрнбергским трибуналом преступными", - подчеркнул дипломат.