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Горсовет Керчи принял отставку мэра Сергея Бороздина

Замглавы города Екатерина Федоренко будет исполнять обязанности мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Городской совет Керчи в пятницу принял отставку главы администрации города Сергея Бороздина, сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа.

Бороздин ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщил ТАСС советник главы региона Олег Крючков, уход Бороздина с должности главы администрации Керчи связан с состоянием здоровья, поскольку мэр тяжело переболел COVID-19 и перенес операцию на сердце.

"Только что завершилась сессия, на которой депутаты приняли решение удовлетворить заявление Сергея Бороздина, таким образом он отправлен в отставку", - сказал собеседник.

Он уточнил, что пока исполнять обязанности мэра будет замглавы города Екатерина Федоренко. Новый конкурс на должность мэра должен быть объявлен в течение двух недель, решение о назначении нового мэра по его итогам так же должны принять депутаты городского совета.

46-летний Бороздин ранее работал в коммерческих компаниях и портовых структурах Крыма. С марта 2017 года занимал пост первого заместителя главы администрации Керчи, а с мая 2017 года - мэра города.

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