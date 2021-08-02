ЦИК принял более 16 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России принял свыше 16 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать на предстоящих выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в понедельник.

"Сегодня у нас начался сбор заявлений для тех, кто хочет поучаствовать в дистанционном электронном голосовании. На сей момент поступило 16 152 заявления", - сказала Памфилова.

По ее словам, в Москве поступило 11 904 заявления, в Севастополе - 0, в Курской области - 57, в Мурманской - 125, в Нижегородской области - 143, в Ростовской области - 116 и в Ярославской области - 91. Она напомнила, что ДЭГ будет использоваться именно в этих семи регионах.

Прием заявлений о желании проголосовать с помощью онлайн-голосования продлится до 13 сентября. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.