ВС РФ рассмотрит 3 августа жалобу на ЦИК в связи со снятием Грудинина с выборов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник, 3 августа, рассмотрит жалобу на решение Центризбиркома об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебное заседание назначено на 14:00 мск 3 августа", - сказал собеседник агентства.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина обратилась в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске в ВС РФ партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных ГП РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).