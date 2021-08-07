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Антонов: на Западе ведется "целенаправленная кампания против" российских препаратов

Как отметил посол РФ в США, "Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества"
Посол России в США Анатолий Антонов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Западные государства ведут "целенаправленную кампанию против" российских медицинских препаратов, в частности вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", - приводит его слова в ответ на вопрос об отношении американских партнеров к российской вакцине "Спутник V" пресс-служба посольства в Facebook.

В подтверждение своих слов глава российской дипмиссии напомнил, что "в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V". Он также отметил что, несмотря на готовность России "на транспарентной и недискриминационной основе" поставлять свою вакцину в этом вопросе РФ продолжает "сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами".

"В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией", - резюмировал Антонов.

Теги
БразилияРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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