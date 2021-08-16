Посол РФ заявил, что западные СМИ неадекватно освещают последние события в Афганистане

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Основания для граждан Афганистана покидать страну из страха перед движением "Талибан" (запрещено в РФ) отсутствуют. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире Первого канала.

"В любой стране, когда происходит смена власти, еще и внезапно, находятся люди, которые предпочитают уехать. Не у всех есть возможности, как у президента [Ашрафа] Гани и его личного окружения, на вертолетах и самолетах улететь за границу. Они [желают уехать], исходя из собственных соображений, субъективных страхов. Многие из этих страхов не соответствуют действительности. Насколько я знаю, талибы, например, сказали специалистам, которые сотрудничали с западными странами, не уезжать, сказали, что будут с ними работать", - сказал он.

Западные СМИ неадекватно освещают последние события в Афганистане, заявил Жирнов.