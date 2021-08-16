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Смена власти в Афганистане

Захарова назвала шокирующим видео с американским самолетом в Кабуле

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что видео, на котором предположительно зацепившиеся за шасси люди падают на землю, является фейком
Официальный представитель МИД Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим видео, на котором в Афганистане предположительно зацепившиеся за шасси американского самолета люди падают на землю.

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"В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует, - написала она в понедельник в своем Telegram-канале. - Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах".

Ранее несколько СМИ распространил видео, на котором изображен взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео видно, что при закрытии шасси падает предположительно зацепившийся за них человек в попытке улететь на этом борту.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСмена власти в Афганистане
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