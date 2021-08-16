Захарова назвала шокирующим видео с американским самолетом в Кабуле

"В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует, - написала она в понедельник в своем Telegram-канале. - Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах".

Ранее несколько СМИ распространил видео, на котором изображен взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео видно, что при закрытии шасси падает предположительно зацепившийся за них человек в попытке улететь на этом борту.