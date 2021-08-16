Лавров обсудил по телефону с Блинкеном ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане в свете де-факто происходящей в этой стране смены режима. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима", - сообщили в российском дипведомстве. Разговор состоялся по инициативе США.

Лавров и Блинкен договорились продолжить консультации с участием других заинтересованных сторон с целью способствовать диалогу в Афганистане после смены власти в стране. "Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Сергей Лавров информировал коллегу о российских оценках ситуации и о контактах посольства России с представителями всех основных политических сил Афганистана в интересах содействия обеспечению стабильности и правопорядк", - также сообщили в дипведомстве. В свою очередь Блинкен сообщил Лаврову "о предпринимаемых администрацией США действиях в контексте эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле и решения неотложных гуманитарных задач, вытекающих из складывающегося положения дел".