Путин поручил усовершенствовать порядок отчета чиновников о доходах и расходах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России должно к 15 октября представить предложения о совершенствовании отчета чиновников о своих доходах и расходах. Об этом говорится в утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

"Правительству РФ до 15 октября 2021 года представить предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности РФ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - указано в одном из пунктов плана.

Кроме того, кабмин должен проанализировать ограничения, касающиеся получения подарков отдельными категориями должностных лиц, и до 10 июня 2023 года "представить предложения по совершенствованию правовой регламентации" таких ограничений и по актуализации положения "о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями".